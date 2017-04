Mobilità internazionale Overseas 2017-2018

Scadenza bando: 15 maggio

Scade il 15 maggio il termine per partecipare al 2° bando mobilità internazionale Overseas per periodi di studio e/o ricerca per il 2° semestre 2017/2018 (partenza inizio 2018) presso università straniere con le quali l’Università di Siena ha stipulato accordi di collaborazione accademica.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente tramite la Segreteria on line accededendo con il proprio profilo studente.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata ai Programmi internazionali.