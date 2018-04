Master executive in "Wine Sustainability Management": aperte le iscrizioni

Master executive di I livello in "Wine Sustainability Management": aperte le iscrizioni

Scadenza bando: 30 aprile

Scade il 30 aprile il bando per per partecipare al master executive di I livello in "Wine Sustainability Management", aperto a tutti coloro che sono interessati a lavorare nel settore vitivinicolo.

Il master, che avrà una durata annuale, è co-organizzato dal dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell'Università di Siena e da Gambero Rosso Academy srl.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata ai master universitari.

Per info: