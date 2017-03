L'Ateneo tra i migliori al mondo in classifica Qs World University Rankings

L'Università di Siena tra le migliori al mondo nella classifica Qs World University Rankings

L'Università di Siena si attesta in ottima posizione nella classifica “QS World University Rankings": un'area e sei materie in ottima posizione internazionale e collocazione rilevante in Italia.

Queste le materie e l'area con cui l'Università di Siena entra nel ranking internazionale:

area di Scienze della vita e della Medicina,

Archeologia,

Linguistica,

Medicina,

Farmacia e farmacologia,

Economia e statistica,

Scienze politiche e studi internazionali.

Il rettore Francesco Frati ha espresso la propria soddisfazione per l'inclusione dell'Ateneo nella graduatoria QS World University Rankings.