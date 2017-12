Giorno della Memoria 2018

26 gennaio 2018, Mandela Forum di Firenze

50 posti disponibili per gli studenti dell'Università di Siena. Iscrizioni on line entro il 13 dicembre

Scade il 13 dicembre il termine per iscriversi al Giorno della Memoria, in programma al Mandela Forum di Firenze il 26 gennaio 2018. La partecipazione è aperta a 50 studenti dell'Università di Siena: i posti sono prenotabili on line.

Il meeting, organizzato dalla Regione Toscana, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università toscane con lo scopo di diffondere tra i giovani e nella società i contenuti ed i valori della legge 211/2000 “in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”.

Per gli studenti dell'Università di Siena sarà disponibile un servizio di trasporto gratuito in autobus, che garantirà il viaggio di andata e ritorno.