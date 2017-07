Dottorati in Biochemistry, Biotecnologie, Economics, Scienze chimiche

Scadono l'8 agosto (ore 14.00) i termini per iscriversi ai bandi di concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca in:

Biochemistry and Molecular Biology - BIBIM 2.0,

Biotecnologie mediche ,

Scienze chimiche e farmaceutiche,

Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari.

Scade il 25 agosto il termine per iscriversi al bando di concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in:

Economics.

I bandi sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai Dottorati di ricerca.