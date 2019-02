Spedizione in Antartide: progetto per calibrare i sensori dei satelliti

Coordinato dal professor Alberto Toccafondi dell’Università di Siena

Per la prima volta è coinvolto il dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche

Il professor Alberto Toccafondi, dell’Università di Siena, sarà il coordinatore del progetto per calibrare i sensori dei satelliti e interpretare i dati provenienti dai telerilevamenti satellitari in occasione della spedizione in Antartide con il finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide e il coinvolgimento degli Atenei di Firenze, Bologna e del Cnr di Firenze.

Per la prima volta sarà coinvolto nella spedizione in Antartide anche il dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche dell’Università di Siena.

L’ingegner Federico Puggelli, assegnista di ricerca, è appena tornato dalla stazione Concordia, dove è stato circa un mese e mezzo per studiare la permittività dielettrica e l’attenuazione del firn della calotta polare – ovvero lo strato di neve consolidata e cristallizzata - grazie ad una strumentazione innovativa sviluppata appositamente per il progetto.