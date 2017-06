Scuola nazionale estiva per insegnanti di scuola primaria "Costruire il pensiero scientifico dalle idee dei bambini nella scuola primaria: dalla percezione all'apprendimento. I fenomeni termici"

Scadenza iscrizioni: 10 luglio

Scade il 10 luglio il termine per iscriversi alla Scuola nazionale estiva per insegnanti di scuola primaria "Costruire il pensiero scientifico dalle idee dei bambini nella scuola primaria: dalla percezione all'apprendimento. I fenomeni termici", in programma ad Abbadia San Salvatore dal 24 al 28 luglio.

La Scuola nazionale estiva per insegnanti di scuola primaria, organizzata dal Laboratorio di ricerca didattica in fisica e scienze integrate dell'Università di Siena e dall'Unità di ricerca didattica in fisica dell'Università di Udine, intende promuovere nella pratica scolastica azioni didattiche innovative volte a costruire concetti scientifici corretti nei futuri cittadini attraverso attività laboratoriali.

Il bando è consultabile sul sito web del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente.