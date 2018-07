Test di livello: iscrizione ai corsi di lingua inglese del Cla

Test di livello: iscrizione ai corsi di lingua inglese del Centro linguistico di Ateneo

I test si terranno l’ultima settimana di settembre e la prima di ottobre

Si terranno l’ultima settimana di settembre e la prima di ottobre i test di livello per valutare la conoscenza della lingua, necessaria per sostenere le prove di idoneità.

Il test di livello, fondamentale anche per usufruire degli scambi Erasmus in atenei dove è richiesta la conoscenza della lingua inglese, consistono in una prova a scelta multipla sulla grammatica. Per sostenere il test occorre prenotarsi sul sito web del Centro linguistico di Ateneo accedendo con username e password UNISI.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito web del Centro linguistico di Ateneo.