Protocollo informatico: online il manuale di gestione

È on line dal 1 novembre il manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi.

ll manuale, strumento operativo che descrive e disciplina il sistema di produzione e di gestione dei documenti (analogici e digitali), serve a indicare le procedure e a fornire le istruzioni per la corretta formazione, gestione, tenuta e conservazione della documentazione analogica e digitale: per la sua redazione è stato utilizzato il modello proposto dal Gruppo di lavoro nell’ambito del progetto "Procedamus" per gli atenei aderenti

Questi i formati idonei da utilizzare da soggetti esterni per trasmettere documenti digitali all'Università di Siena:

PDF/A,

TIFF e JPEG per documenti immagini,

MP3 per suoni,

AVI e MPEG4 per video,

XML.

Il manuale è pubblicato nella sezione del portale dedicata alla Gestione documentale.