Premio per un'opera sui temi attinenti al rapporto tra stato e mercato

Scadenza bando: 31 maggio

Scade il 31 maggio il termine per partecipare al premio indetto dall'associazione Pro Fondazione Antonino Murmura, destinato a laureati da non più di cinque anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande per un'opera pubblicata o da pubblicare sui temi attinenti al rapporto tra stato e mercato.

La partecipazione è aperta ai laureati in:

Giurisprudenza,

Economia e commercio,

Economia aziendale,

Ingegneria gestionale,

Scienze statistiche,

Scienze economiche e sociali,

Scienze politiche.

Il bando è consultabile sul sito web dell'associazione Pro Fondazione Antonino Murmura e nella sezione del portale dedicata alle Opportunità da altre sedi.