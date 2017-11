Premio "Analisi e contrasto degli stereotipi di genere"

Scadenza bando: 20 novembre

Domande di partecipazione all'indirizzo e-mail unistrasi@pec.it

Scade il 20 novembre il termine per partecipare al premio "Analisi e contrasto degli stereotipi di genere" per tesi di laurea magistrale e per pubblicazioni scientifiche di dottoresse e dottori di ricerca.

Il premio è indetto dall’Università per Stranieri di Siena, in accordo con l’Università di Firenze, l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Sant’Anna di Pisa, l’Università di Siena, la Scuola IMT Alti Studi di Lucca e la Commissione regionale pari opportunità.

Il bando è consultabile sul sito web dell'Università per Stranieri.