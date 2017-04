Percorsi di formazione per attività di sostegno a studenti con disabilità

Avviso di selezione percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con disabilità a.a. 2016/2017

Scadenza bando: 19 maggio

Scade il 19 maggio il termine per partecipare all'avviso di selezione percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con disabilità.

Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la Segreteria online.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata ai Percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità. a.a. 2016/2017.