Master in “Public Health": il Rettore firma convenzione in Corea del Sud

Master Executive in “Public Health, Pharmaceutical Biotechnology and Clinical Development”: il Rettore firma una convenzione in Corea del Sud con la Incheon National University

Il corso si terrà presso il Santa Chiara Lab

Francesco Frati, rettore dell'Università di Siena, ha firmato una convenzione in Corea del Sud con la Incheon National University per l'attivazione del Master Executive in “Public Health, Pharmaceutical Biotechnology and Clinical Development”.

Il corso sarà aperto ai laureati in Biologia, Scienze della vita, Medicina e aree di competenza medica, o ai possessori di lauree in Salute pubblica, Biotecnologia e sviluppo, provenienti dalla Corea del Sud e da tutti i paesi del mondo.