Fashion Job Days

Primo appuntamento con Calzedonia Group: 6 novembre, ore 12.00, aula Morishima del Complesso didattico San Francesco - Siena

Per partecipare all'evento occorre aderire su unisi.jobteaser.com

Il 6 novembre, alle ore 12.00, in aula Morishima del Complesso didattico San Francesco, si terrà il primo appuntamento dei Fashion Job Days, le giornate di presentazioni e recruiting di aziende singole del settore moda, che si terranno in Ateneo dal mese di novembre 2019 a marzo 2020

Durante l'iniziativa, promossa dal Placement con i dipartimenti DISAG e DIISM, l’azienda Calzedonia Group si presenterà ai partecipanti esponendo le opportunità di carriera disponibili nell’ambito Management, Consulenza & Strategia per neo-laureati e per studenti di triennali e magistrali (esami al termine).

Alla fine della presentazione sarà possibile consegnare il proprio CV ai responsabili HR.



Per partecipare all'evento è necessario aderire su unisi.jobteaser.com, dove sarà possibile anche consultare l'elenco delle aziende partecipanti, che verrà via via aggiornato.