Ex dottorata dell'Ateneo premiata come Early-Career Researcher of the Year

Paola Rivetti, ex dottorata dell'Università di Siena, è stata premiata alla Dublin City University come "Early-Career Researcher of the Year".

È stata insignita del prestigioso riconoscimento grazie alla sua attività di ricerca focalizzata sulla politica mediorientale e sulla sua comparazione con quella nordafricana.