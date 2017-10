Diritto dell’Unione europea e sviluppo sostenibile: le attività dell’Università di Siena in tema di sviluppo sostenibile si arricchiscono di una nuova offerta didattica e di ricerca

Il modulo EULawSD esplorerà il corpus del Diritto dell’Unione Europea e sarà aperto alla partecipazione degli studenti, dei docenti e della cittadinanza

Le attività dell’Università di Siena in tema di sviluppo sostenibile si arricchiscono di una nuova offerta didattica e di ricerca con il modulo su Diritto dell’Unione europea e sviluppo sostenibile (EULawSD), presentato dal professor Riccardo Pavoni (dipartimento di Giurisprudenza) e dal dottor Dario Piselli (Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra), in collaborazione con i docenti Federico Lenzerini, Alessandro Palmieri, Sonia Carmignani e Patrizia Vigni.

Il modulo consisterà in un corso annuale dedicato ad approfondire le nozioni fornite dal corso di Diritto dell’Unione Europea offerto dal dipartimento di Giurisprudenza, ma sarà affiancato da keynote lectures di esperti e professionisti dal settore, da eventi di divulgazione e di dibattito accademico e da una serie di webinars che serviranno ad approfondire anche online le tematiche trattate.

Le attività di attuazione del progetto saranno ospitate dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena per un periodo di tre anni, ma saranno aperte alla partecipazione degli studenti, dei docenti e della cittadinanza tutta. Il progetto si inserisce tra le iniziative legate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile portate avanti dal UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) di cui l’Ateneo è coordinatore per l’area del Mediterraneo.

Il progetto EULawSD è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus+ per Attività Jean Monnet.

