Firmata la costituzione della Fondazione PRIMA. Riccaboni eletto chair

Costituita la Fondazione PRIMA

Il Professor Angelo Riccaboni eletto Presidente

Madrid - 19 giugno 2017

Oggi passo importante per l'attuazione del progetto PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area. A Madrid è stata infatti ufficialmente costituita la Fondazione PRIMA.

Alla presenza dei rappresentati di Italia, Spagna e Portogallo, è stato così dato l'avvio formale all'importante iniziativa, che recentemente ha avuto l'adozione da parte dell'euro-Parlamento.