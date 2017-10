Corso di greco antico per tutti

Giornate di presentazione: il 12 ottobre alle ore 18.00 e il 14 ottobre alle ore 11.30, aula multimediale del Liceo "Piccolomini", prato Sant'Agostino

Il corso è offerto dalla delegazione senese dell’Associazione italiana di cultura classica (Aicc)

Il 12 ottobre, alle ore 18.00, e il 14 ottobre, alle ore 11.30, presso l'aula multimediale Liceo "Piccolomini", l'Associazione italiana di cultura classica presenta il corso di greco antico per tutti.

Il corso è aperto a chi, avendo studiato il greco, col tempo l’ha dimenticato, a chi ha da sempre desiderato confrontarsi con lo studio del greco, ma non ha mai osato fare il passo decisivo e a chi, per i più diversi motivi, ha necessità di attingere, anche con l'aiuto di traduzioni, ai testi scritti in questa lingua, come studenti universitari e studenti di scuola media superiore. Le lezioni si terranno da novembre ad aprile. Il costo, simbolico, sarà di 30 €, che andranno a sostegno dell’associazione.

La delegazione senese dell’Aicc collabora attivamente con i docenti di discipline classiche dell'Università di Siena.