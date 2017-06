Borsa di studio in ambito ingegneristico

Scadenza bando: 10 luglio

Scade il 10 luglio, il termine per partecipare al bando per una borsa di studio in ambito ingegneristico presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.

L'attività verterà sul seguente argomento:

“Sviluppo di una piattaforma web per lo scambio e l’analisi di immagini dermatoscopiche".

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.