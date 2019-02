Bando di ricerca per progetti in fibrosi cistica

Scadenza: 15 febbraio

Scade il 15 febbraio il termine per partecipare al bando di ricerca per progetti in fibrosi cistica, promosso dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica onlus.

Le aree di priorità indicate sono:

Fisiopatologia del difetto di base FC e approcci farmacologici per correggere la proteina CFTR difettosa;

Identificazione e validazione di saggi in vivo e in vitro per predire e monitorare individualmente l’efficacia di nuove terapie;

Infezione polmonare FC: meccanismi patogenetici e strategie diagnostiche e terapeutiche innovative;

Infiammazione polmonare FC: strategie innovative per contenerla;

Applicazioni cliniche in FC: prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e organizzazione delle cure.

Il bando è consultabile sul sito web della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica onlus.