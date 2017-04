Bandi per servizi di orientamento e attività di tutorato

Trenta assegni di incentivazione per servizi di orientamento e tutorato

Scadenza bando: 3 maggio (ore 14.00)

Presentazione delle domande esclusivamente tramite la Segreteria on line

Scade il 3 maggio, alle ore 14.00, il termine per partecipare al bando per trenta assegni di incentivazione per servizi di orientamento e tutorato, riservati agli iscritti all'Università di Siena per l'anno accademico 2016-2017.

Il bando è consultabile nella sezione del portale Diventare studente tutor.