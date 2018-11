Attivo l’incubatore di imprese dell’Università di Siena in Valdarno

Concluso l’accordo tra il Comune di Cavriglia (Ar) e la società CGT Spinoff impresa sociale srl

È attivo nell’area industriale di Bomba l’incubatore di imprese dell’Università di Siena in Valdarno, a seguito dell'accordo siglato tra il Comune di Cavriglia (Ar) e la società CGT Spinoff impresa sociale srl. La struttura comprende otto capannoni industriali di 200 metri quadrati ciascuno e un Centro servizi per supportare le imprese attraverso competenze e risorse professionali in relazione agli specifici bisogni.

Il percorso di creazione della struttura universitaria era iniziato nel dicembre 2016, quando l'Università di Siena aveva sottoscritto un accordo con il Comune di Cavriglia volto a definire forme di collaborazione nella conduzione del centro servizi e incubatore al fine di assimilare le attività svolte a quelle proprie degli incubatori universitari.

L’affidamento in concessione della gestione del servizio è avvenuto attraverso una procedura di gara europea, di cui è risultata vincitrice la società CGT Spinoff srl.