Ascolto e consulenza personalizzata per studenti in Ateneo

Il punto di ascolto sarà attivo dal 1 giugno presso il complesso Santa Chiara

Sarà attivo dal 1 giugno il nuovo servizio di ascolto e consulenza personalizzata per gli studenti in Ateneo presso il complesso Santa Chiara e al Rettorato per gli studenti con disabilità e DSA. Il punto di ascolto è promosso dagli uffici Orientamento e tutorato, Accoglienza disabili e Placement Office&Career Service.

Per prenotare un incontro occorre scrivere al seguente indirizzo e-mail compilando l'apposita scheda:

Il servizio è rivolto a:

futuri studenti e famiglie,

studenti,

laureandi e neolaureati.

Tutte le informazioni sui servizi offerti dal punto di ascolto sono consultabili nella sezione sezione del portale Ascolto e consulenza.