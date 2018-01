Al via il progetto "Off Book" per promuovere l'inclusione scolastica

Il progetto ha come partner il dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell'Università di Siena con il coordinamento scientifico della professoressa Alessandra Viviani

Ha preso il via il progetto Erasmus+ Off Book (Objective: Foster Teathrical Performance to Combat Discrimination in School an Tackle Early Leaving), dedicato a promuovere l'inclusione scolastica e la comprensione tra culture diverse come obiettivo strategico per contribuire alla prevenzione dell'abbandono scolastico.

L'elemento innovativo del progetto è rappresentato dall'introduzione nei percorsi educativi dell'esperienza teatrale senza alcun approccio "giudicante", sulla base del modello applicato in Italia già da diversi anni dal Teatro Stabile di Grosseto, partner del progetto.

Nel corso dei suoi 24 mesi di attività, Off Book produrrà un manuale per gli insegnanti come guida all'utilizzo dei laboratori teatrali ai fini dell'integrazione scolastica e una serie di video applicativi dei metodi e delle azioni proposte.

La partnership del progetto include, oltre a Università di Siena e al Teatro Stabile di Grosseto, l'Università di Klaipeda (partner proponente), il Klaipeda Puppet Theatre e la scuola Klaipėda Simon Dach per la Lituania e il Colegiul "Octav Bancila" e la scuola primaria EUROED per la Romania.