Workshop "When everything is a platform"

16 aprile, ore 14.30, Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

Il 16 aprile, alle ore 14.30, presso il Santa Chiara Lab, si terrà il workshop "When everything is a platform", dedicato al tema dell'economia politica delle piattaforme digitali (Google, Uber, Airbnb, Spotify, Facebook).

Nick Srnicek, nel suo libro Platform Capitalism (Polity 2017), analizza nel dettaglio le caratteristiche del capitalismo contemporaneo e individua l'emergere del capitalismo di piattaforma, una forma di capitalismo avanzato che si fonda sull'estrazione, l'aggregazione e l'analisi di dati, dai quali emerge un nuovo tipo di impresa commerciale: la piattaforma.

Le piattaforme, secondo Srnicek, sono infrastrutture digitali che permettono a due o più gruppi sociali di interagire tra loro. Si posizionano quindi come intermediari tra utenti differenti: clienti, investitori pubblicitari, fornitori di servizi, produttori di contenuti, distributori. Google è la piattaforma per la ricerca online, Uber la piattaforma per la domanda/offerta di taxi, Facebook per le relazioni interpersonali, Airbnb per l'offerta/domanda di affitti temporanei, Spotify per la ricerca/scoperta di contenuti musicali.

Queste aziende commerciali hanno tutte in comune l'uso di piattaforme digitali per mediare tra utenti e fornitori di servizi/contenuti e possono essere viste quindi come dei veri e propri mezzi di comunicazione, delle vere e proprie piattaforme mediali. Estendere il concetto di media oltre i confini dei mezzi di comunicazione di massa tradizionali, ci permette di estendere i confini della disciplina dei media studies e di applicare gli studi di economia politica dei media non solo a piattaforme mediali come Facebook e Spotify ma anche ad altre come Airbnb e Uber.

La giornata di studi intende fornire una prospettiva unitaria di fenomeni apparentemente diversi come Uber e Facebook con un approccio tipico dei media studies, per approfondire la conoscenza del funzionamento di queste piattaforme e delle ricadute sociali che l'emergere di questo nuovo paradigma di creazione di valore sta provocando, sia nel mondo del consumo (utenti) che in quello della produzione e fornitura di servizi (lavoratori).

L'evento è organizzato dal dipartimento di Scienze politiche, sociali e cognitive dell'Università di Siena.