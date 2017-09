Workshop "Soft skills in medical education: the role of medical humanities in the twenty-first century"

8 settembre, ore 9.00, Sala consiliare del Palazzo del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

L'8 settembre, alle ore 9.00, presso la Sala consiliare del Palazzo del Rettorato, si terrà il workshop "Soft skills in medical education: the role of medical humanities in the twenty-first century".

La giornata di studi - a carattere multidisciplinare - vuole tracciare un percorso in grado di offrire spunti di riflessione educativa e di chiarificazione in merito al rapporto tra Medical Humanities/formazione dei professionisti della salute, e vedrà la partecipazione di professionisti provenienti dalle comunità accademiche e mediche italiane e spagnole.

L'iniziativa, promossa dal dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale insieme all’Università Pompeu Fabra e la Fondazione Dr. Antoni Esteve di Barcellona, è dedicata a promuovere l’innovazione e la formazione multidisciplinare tramite l’acquisizione di competenze trasversali, grazie alla partecipazione di professionisti ed esperti internazionali del mondo dell’università, della ricerca ed imprenditoriale.