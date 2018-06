Workshop "POLLI:BRIGHT". La citizen science e la Notte dei Ricercatori

Il seminario, a carattere scientifico ed operativo, sarà l’occasione per introdurre il tema della citizen science ed esplorare nuove partnership sia per l’Ateneo senese sia con gli altri atenei toscani e le scuole medie e superiori. Durante il seminario saranno avviati i lavori del progetto “Polli : Bright” coordinato dal Dipartimento Scienze Sociali Politiche e Cognitive per la Bright Night - Notte dei Ricercatori - , del 28 settembre 2018 che sarà dedicato ad una survey sugli insetti impollinatori.

In tempi recenti si sono sempre più affermati i concetti concetti di “open science”, “ricerca partecipata” e “scienza dei cittadini” - citizen science - che si riferiscono a nuovi modi di portare avanti la ricerca in molti campi, dall’ecologia alle scienze sociali, alla climatologia e all’astronomia, dalle neuroscienze alla medicina e all’informatica.

Anche se le prime esperienze di citizen science risalgono alla metà del XIX secolo, oggi, grazie alle nuove tecnologie digitali, la citizen science si sta sempre di più affermando come un approccio in grado di fornire efficaci sistemi di monitoraggio e strumenti di ricerca sempre più importanti. Non ultimo il ruolo della citizen science nel public engagement e nella didattica partecipata.