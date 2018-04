Seminario "Intelligenza artificiale e apprendimento profondo"

17 aprile, ore 17.00, sezione di Fisica del Complesso universitario di Porta Romana, via Roma, 56 - Siena

Il 17 aprile, alle ore 17.00, presso la sezione di Fisica del Complesso universitario di Porta Romana, si terrà il seminario del professor Paolo Massimo Buscema "Intelligenza artificiale e apprendimento profondo".

Nuovi tipi di reti neurali artificiali stanno cambiando il volto dell'intelligenza Artificiale. Sembra che qualsiasi dispositivo tecnologico prodotto sia in grado di mostrare un comportamento “intelligente”, ma disegnare algoritmi in grado di “apprendere ad apprendere” non è semplice.

Nel corso del seminario verranno analizzati casi di algoritmi in grado di acquisire un apprendimento “apparentemente” profondo e di algoritmi in grado di mostrare un apprendimento “realmente” profondo: dal riconoscimento intelligente di caratteri scritti a mano a operazioni complesse quali fondere in unica forma conoscitiva basi di dati che non hanno nulla in comune: l’allenamento da praticare per imparare a giocare a scacchi non ha niente in comune con l’allenamento per apprendere a giocare a calcio, ma per gli esseri umani non è necessariamente così.

Il seminario è organizzato dal dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente.