Next Energy - Roadshow

26 settembre, ore 14.30, Aula meeting Santa Chiara, via Valdimontone, 1 - Siena

L’iniziativa è dedicata al talento, alle idee e alle startup in campo energetico

Il 26 settembre, alle ore 14.30, presso l'Aula meeting Santa Chiara, si terrà in diretta live streaming il lancio delle Call for talents, Call for ideas e Call for Growth nell'ambito dell'evento Next Energy - Roadshow di Terna e Fondazione Cariplo.

Questo il target delle Call:

► Call for talents

indirizzata agli studenti alla ricerca di internship di Ingegneria elettrica, elettronica, energetica, gestionale e meccanica

Innovation Pianificazione Rete e Interconnessioni

Business Development

► Call for ideas

indirizzata a team di innovatori e/o startup che abbiano almeno un componente con meno di 35 anni. I progetti devono essere stati costituiti da meno di 12 mesi alla data di presentazione della candidatura e basati su iniziative e/o tecnologie con un TRL compreso tra 2 e 4

Smart grid & Energy storage

Soluzioni/tecnologie al servizio del sistema elettrico (produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, manutenzione delle infrastrutture)

Green Technologies & E-mobility

Smart building & Smart plant

► Call for Growth