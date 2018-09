A Lucca "Lubec 2018. Patrimonio culturale, risorsa d'Europa"

A Lucca XIV edizione di "Lubec 2018. Patrimonio culturale, risorsa d'Europa"

4-5 ottobre, Real Collegio - Lucca

Il 4-5 ottobre, a Lucca, si terrà la XIV edizione di "Lubec 2018. Patrimonio culturale, risorsa d'Europa", all'insegna di workshop, seminari frontali, convegni e presentazioni a cui parteciperanno operatori e stakeholder impegnati nell'ambito dell'innovazione tecnologica, del turismo e del terzo settore.

Luogo di internazionalizzazione, con la presenza del servizio Europe Corner e degli Infodays dedicati alle novità dei programmi Europe Creative e Europe for Citizen, "Lubec 2018" si presenta come un palcoscenico privilegiato per quella visione ampia e integrata della gestione e valorizzazione dell’eredità culturale che, muovendo dai principi dell’accessibilità universale, include materiale e immateriale e dialoga con l’innovazione tecnologica, la produzione delle imprese culturali e creative, i new media, l’industria e il terzo settore, come sempre sviluppando sinergie e puntando l’attenzione sul rafforzamento del binomio pubblico - privato.

Il programma dell'evento è consultabile sul sito web di "Lubec 2018".