Aspettando la Notte dei ricercatori: la band Lato B in concerto

Aspettando la Notte dei ricercatori: Conad Sapori&Dintorni presenta il concerto dei Lato B

23 settembre, piazza del Campo (di fronte al punto vendita di Conad Sapori&Dintorni)

dalle 18.00 alle 22.00: aperitivo speciale per l'occasione .

. dalle 22.00 alle 24.00: concerto

"Chi sono i Lato B?

Cosa sarebbe successo se Battisti e Mogol fossero nati nel 1977? Avrebbero scritto le stesse canzoni? Supponendo per assurdo che avessero potuto creare le stesse melodie e gli stessi testi, le canzoni avrebbero avuto lo stesso successo se fossero uscite negli anni zero? E il sound sarebbe stato quello che tutti conosciamo o avrebbe subito l'influenza di rap, metal ed elettronica? E poi, Battisti dove si sarebbe esibito? Quali locali avrebbero dato spazio alla sua musica? Avrebbe incontrato le stesse problematiche che affronta quotidianamente un cantautore indipendente o sarebbe stato un artista mainstream di grande successo? Sono domande che non avranno mai risposta.

Proviamo invece a capovolgere il quesito: cosa succederebbe se quattro artisti indipendenti nati tra il '74 e l'80 decidessero di rivisitare il repertorio immenso di Battisti-Mogol alla luce delle proprie esperienze musicali e autoriali? Se una band di oggi, per divertimento, volesse riportare sui palchi italiani canzoni incredibili che appartengono all'immaginario comune, reinterpretandole a suo modo?

Un omaggio al più grande musicista italiano di tutti i tempi, che si tramuta in uno spettacolo lungo più di 2 ore, capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età.



Leo Pari - voce, chitarra acustica, piano

Dario Ciffo - voce, chitarra elettrica

Gianluca De Rubertis - voce, basso, piano

Lino Gitto - batteria"

Fonte: Sapori&Dintorni Conad