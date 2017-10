Arezzo: convegno di studi "Asili della follia. Storie e pratiche di liberazione nei manicomi toscani"

26-27 ottobre, campus del Pionta, viale Cittadini - Arezzo

Gli studenti della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (SEF) e della laurea magistrale in Scienze della formazione e della consulenza pedagogica nelle organizzazioni (SFCPO), il cui piano di studi preveda CFU per l'orientamento al lavoro, potranno acquisirli con la partecipazione al convegno

Il 26 e 27 ottobre, presso il campus del Pionta di Arezzo, si terrà il convegno di studi "Asili della follia. Storie e pratiche di liberazione nei manicomi toscani".

Interverranno docenti dell'Università di Siena e di altri atenei italiani che si confronteranno su spazi manicomiali, terapie e salute mentale.

Durante il convegno sarà visitabile la mostra fotografica "Finirò per diventare eternamente pazza. Immagini dal manicomio di Arezzo", a cura di Stefania Gherardi, Lucilla Gigli e Patrizia Montani. Verrà inoltre esposta l'opera "incantamento" di Milena Moriani che ha come soggetto Adalgisa Conti, internata per oltre 60 anni nel manicomio aretino.