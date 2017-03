Open Day lauree magistrali. Porte aperte all'Università di Siena per conoscere i corsi di laurea magistrale dell'Ateneo

8 maggio, ore 9.00-19.00, Aula magna del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

Prenota la tua partecipazione su Eventbrite per assistere alla presentazione in Aula magna (il link sarà disponibile a breve)

Prenota la tua partecipazione su Eventbrite per assistere alla diretta streaming (il link sarà disponibile a breve)

L'8 maggio, dalle 9.00 alle 19.00, presso l'Università di Siena, si terrà l'Open Day delle lauree magistrali, dedicato a presentare l’offerta formativa di secondo livello dell’Università di Siena.

I presidenti dei Comitati per la didattica dei corsi di studio e i delegati per l’orientamento e tutorato saranno a disposizione per esporre nel dettaglio i 29 corsi di laurea magistrale, di cui 13 in lingua inglese.

Durante la giornata sarà possibile contattare via Skype gli studenti tutor presenti in aula per chiarimenti e approfondimenti ai seguenti account: