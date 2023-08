Bandi Summer School in scadenza

RESTORATIVE WEEK

2023/2024

21/06/2024

Importo totale Euro 2000

ITALIANO, INGLESE

4

PROF. SIMONE GRANDINI - [email protected]



Il corso si propone l’obbiettivo di analizzare, spiegare e dimostrare la moderna restaurata diretta L’uso di protocolli codificati e validati scientificamente, il rispetto dei materiali, una corretta diagnosi, ma soprattutto un approccio che prevede la minima invasività sono le chiavi per il raggiungimento del risultato funzionale ed estetico a medio e lungo termine nei restauri diretti ed indiretti adesivi che coinvolgono il settore anteriore e posteriore. Saranno analizzati tutti quei fattori che influenzano il successo: dall’isolamento al colore, dal sistema adesivo alla più opportuna lucidatura. Il tutto in un’ottica pratica, per cercare di consegnare ai corsisti tutti gli strumenti ed i tips and tricks necessari per arrivare a pieno nella risoluzione dei casi di conservativa estetica Argomenti: -Diagnosi e piano di trattamento -Estetica del sorriso -Forma e simmetria -ceratura e guida in silicone -Processi adesivi -tinta corma valore, i tre aspetti del colore - tessitura di superficie ed il suo ruolo - IV classi - V classi - III classi I e II classi e gestione del punto di contatto - Faccetta diretta ed intero sorriso Restauri indiretti anteriori Restauri indiretti posteriori - Risultati a medio e lungo termine

N.B. Alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero subire variazioni con successivi provvedimenti che saranno riportati tra gli "Allegati" della presente pagina web

SOLO PER I MASTER AD AMMISSIONE/CONCORSO: E’ necessario effettuare il pagamento di €30. La domanda al concorso non č valida senza il pagamento della tassa

ONLY FOR ADMISSION / COMPETITION MASTERS: A payment of €30 is required. The application for the competition is not valid without payment of the fee

