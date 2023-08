Bandi Summer School in scadenza

Titolo:

DIGITALE SCOLASTICO

Anno Accademico:

2023/2024

Sito web:

Scadenza:

30/06/2024

Costo:

Importo totale Euro 250

Lingua in cui si svolgeranno le attività del Corso:

ITALIANO

Numero massimo posti in sovrannumero disponibili per dipendenti universitari:

2

Crediti Formativi Universitari:

3

Referenti:

- Elisabetta Bartoli - sargiano 24 - 3471694376 - - [email protected]



Obiettivi:

Formazione e aggiornamento sull'uso delle tecnologie, degli strumenti e supporti digitali nella scuola e nei materiali didattici tramite contatto diretto con gli staff redazionali degli editori

N.B. Alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero subire variazioni con successivi provvedimenti che saranno riportati tra gli "Allegati" della presente pagina web

SOLO PER I MASTER AD AMMISSIONE/CONCORSO: E’ necessario effettuare il pagamento di €30. La domanda al concorso non č valida senza il pagamento della tassa

ONLY FOR ADMISSION / COMPETITION MASTERS: A payment of €30 is required. The application for the competition is not valid without payment of the fee

Allegati: