Hai un’idea di impresa? La Start Cup Toscana può aiutarti a realizzarla

Scadenza 2 ottobre 2017

I selezionati saranno invitati a partecipare all’evento finale della Start Cup Toscana 2017 previsto per il 26 ottobre 2017 presso l’Università di Siena.

Start Cup Toscana 2017 è la competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico e provenienti dal mondo della ricerca ed offre la possibilità di trasformare un’idea in un’impresa, con il supporto di attività formative, con l’assistenza nella redazione del Business Plan e con premi in denaro.

Start Cup Toscana 2017 è organizzata dall’Università di Siena, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna , l’Università di Firenze, l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola IMT Alti Studi Lucca, con il supporto finanziario della Regione Toscana. Start Cup Toscana 2017 è realizzata, inoltre, in collaborazione con PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione, di cui rappresenta la fase regionale.

Possono partecipare aspiranti imprenditori che aspirano a costituire un’impresa, oppure hanno costituito un’impresa dopo il 1° gennaio 2017, oppure hanno costituto un’impresa nel 2016 ma hanno dichiarato l’inizio attività dopo il 1° gennaio 2017 o non l’hanno ancora dichiarata.

La partecipazione alla competizione deve essere inviata esclusivamente via mail entro il 2 ottobre 2017 all’indirizzo: startcuptoscana@unisi.it.

I migliori piani d’impresa selezionati saranno invitati a partecipare all’evento finale della Start Cup Toscana 2017 - evento previsto per il 26 ottobre 2017 presso l’Università di Siena.

I vincitori potranno ricevere dei premi in denaro e parteciperanno di diritto al “Premio Nazionale per l’Innovazione”, in programma il 2 dicembre 2017 a Napoli.

Per tutte le informazioni occorre fare riferimento ai siti web indicati.