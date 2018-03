QS World University Rankings. L'Ateneo fra i migliori nella classifica

QS World University Rankings.

L'Ateneo fra le migliori istituzioni universitarie a livello internazionale nella classifica 2018 per materia

Due aree disciplinari e sette materie in ottima posizione a livello internazionale, tra cui spicca l'eccezionale risultato nelle materie classiche ("Classics & Ancient History") con il 50° posto assoluto nel mondo. Ottimo posizionamento quindi dell'Università di Siena nella classifica QS World University Rankings 2018 per materie.

Il rettore Francesco Frati ha messo in rilievo come il risultato rappresenti un'ulteriore positiva conferma del valore dell'Ateneo:

"Non è un caso se l'Università di Siena riesce sempre a mantenere ottime performance, pur in occasioni di valutazione molto differenti tra loro. In particolare il 50° posto mondiale ottenuto dalle materie classiche consolida l'ottima reputazione della nostra Università nell'area delle scienze umanistiche. E' importante rilevare che anche il resto delle materie studiate nel nostro Ateneo, non solo le sette che al momento compaiono nella classifica pubblica, hanno ottenuto ottimi punteggi nel ranking. E' lo stesso QS che fa notare come l'Università di Siena sia una delle pochissime al mondo che si sono qualificate in tutte le 48 materie che vengono prese in considerazione dalla classifica".