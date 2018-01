Master "Informatica del testo-edizione elettronica"

Scadenza iscrizioni: 15 gennaio 2018

Scadono il 15 gennaio 2018 i termini per le iscrizioni alla decima edizione del Master professionalizzante e di ricerca in "Informatica del testo-edizione elettronica" dell'Università di Siena, che prepara laureati triennali o magistrali alla progettazione e realizzazione di edizioni digitali di libri e riviste, alla codifica informatica e al data-mining di archivi, alla creazione di biblioteche digitali e alla digitalizzazione di stampe antiche e manoscritti, al design di siti web per enti culturali e alla collaborazione nelle redazioni digitali di quotidiani e case editrici.

I moduli didattici (Informatica di base, Database, Web-Design, Codifica testuale, Editoria elettronica, E-book, Archivistica Informatica, Digitale Scolastico) si tengono a Siena (e, in giugno e luglio, ad Arezzo) da febbraio a luglio in cicli di una o due settimane, mentre da settembre a gennaio si svolgeranno gli stage, secondo disponibilità, presso uno dei circa 45 enti o aziende convenzionati col Master in Italia o all'estero, i cui tecnici partecipano alla didattica: fra questi il Dept. of Digital Humanities del King's College di Londra, l'Ecole Nationale des Chartes di Parigi, la Fondazione Franceschini di Firenze, Giunti Editore, Mondadori Education, D'Anna Editore, Pearson Italia, Zanichelli, Casalini, Go-Ware Firenze, Loescher, Repubblica.it, Biblioteca Apostolica Vaticana, Regesta.exe, Quest.it, Accademia della Crusca, Museo Galileo Firenze, progetto "Fonte Gaia" Grenoble, Humboldt-Lehrstuhl fuer Digital Humanities Leipzig.

Il costo è di 2900 euro in due rate.

Per lo studente che avrà conseguito il miglior punteggio nelle prove intermedie e finali è prevista l'istituzione di una borsa di studio equivalente al costo di iscrizione.

Altre borse o voucher potranno essere richieste dagli studenti alle Regioni di residenza.

Nell'ultima edizione monitorata (2015) la percentuale di contratti di lavoro firmati dopo lo stage è stata dell'80%.

Nel 2017 l'evento di approfondimento internazionale è stato dedicato all'edizione digitale, in collaborazione con il programma europeo DEMM e con il progetto di ricerca nazionale ALIM.

Nel 2018 il seminario internazionale sarà dedicato al riconoscimento automatico delle scritture storiche.

Chi non potesse seguire il master integralmente può frequentare come Summer School i moduli: "E-book e libro digitale scolastico" o "Edizione Digitale" nei mesi di aprile-maggio e giugno-luglio, utilizzabili anche come corsi di aggiornamento per professionisti o insegnanti.