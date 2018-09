"LET'S GO - APERTE LE PRE-ISCRIZIONI AL CORSO SUL TERZO SETTORE"

Scadenza iscrizioni: 25 ottobre

Scade il 25 ottobre il termine per iscriversi al Corso professionalizzante "Let's Go", rivolto a laureandi e laureati dell'Università di Siena in cerca di prima occupazione.

La partecipazione è gratuita e aperta a laureati e laureandi dell'Università di Siena.

L'inizio del corso è previsto il 1° novembre.

Il percorso si articola in 3 moduli formativi di 100 ore: comprensivi di formazione, visita in azienda, testimonianze, business game ed iniziative formative ulteriori.

Le attività si concluderanno entro i primissimi mesi successivi (il calendario è in corso di definizione).

Il corso sarà articolato in tre moduli: