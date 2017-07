La prof.ssa Luisa Maria Bellussi eletta nel board dell'Ifos

La prof.ssa Luisa Maria Bellussi eletta nell'Executive Board dell’International Federation of Otorhinolaryngological Societies

La docente resterà in carica per i prossimi 4 anni

La professoressa Luisa Maria Bellussi, docente di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria in vari corsi di studio dell'Università di Siena, è stata eletta nell'Executive Board dell’International Federation of Otorhinolaryngological Societies.

La docente resterà in carica per i prossimi 4 anni. Il board è composto da 21 componenti che rappresentano i 130 paesi che fanno parte dell'Ifos, e da oltre 35 anni non ne facevano parte membri italiani.

I principali temi del lavoro di ricerca della professoressa Luisa Maria Bellussi sono le biotecnologie e l'autoimmunità in Otorinolaringoiatria.