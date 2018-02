Fumettisti universitari: aperte iscrizioni per partecipare alla selezione

Fumettisti universitari: aperte le iscrizioni per partecipare alla selezione

Occorre presentare domanda tramite e-mail entro il 20 marzo

La partecipazione è aperta agli studenti. Il workshop è gratuito

Scade il 20 marzo il termine per partecipare al bando di selezione per il Laboratorio di fumetti, workshop gratuito per gli studenti dedicato alla narrazione avanzata a fumetti, alla sintesi grafica e visiva, all'elaborazione e alla post produzione.



Il Laboratorio si terrà a Siena nel periodo aprile-giugno.



Per partecipare è necessario inviare una striscia o una sceneggiatura (max 20 cartelle calibrì 12) entro il 20 marzo ai seguenti indirizzi e-mail:

Il laboratorio, promosso dal Progetto Cittadinanza Studentesca in collaborazione con l’Accademia del Fumetto, è finalizzato a realizzare la prima guida a fumetti dell'Università di Siena.