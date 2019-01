Ctf: riaperte immatricolazioni posti residui

Ctf a.a. 2018-2019: riaperte fino al 24 gennaio le immatricolazioni per la copertura dei posti residui per gli studenti in lista d'attesa.

Posti disponibili Ctf: 8

Per immatricolarsi occorre effettuare la procedura presso lo sportello dell'Ufficio studenti e didattica del dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia.

Tutte le informazioni sulla riapertura delle immatricolazioni sono consultabili sull'avviso pubblicato sull'Albo on line e nella sezione del portale dedicata ai corsi a numero programmato.