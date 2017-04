Borse di studio per studenti stranieri e studenti italiani all'estero

Borse di studio per studenti stranieri e studenti cittadini italiani residenti all'estero per l'a.a. 2016-2017

Scadenza bando: 10 maggio

Scade il 10 maggio il termine per partecipare al bando per borse di studio per studenti stranieri e studenti cittadini italiani residenti all'estero per l'a.a. 2016-2017 offerte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute il cui elenco è disponibile sul sito del Miur.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata a Borse e premi altre sedi.