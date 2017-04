Borsa di studio presso il Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno e l'incubatore di imprese di Cavriglia

Scadenza bando: 21 aprile

Scade il 21 aprile il termine per partecipare al bando per una borsa di studio riservata ai laureati in Scienze geologiche (LS-86) e Scienze e tecnologie geologiche (LM-74).

Questo il tema dell'attività di ricerca:

"Applicazione dei sistemi informativi geografici per la realizzazione di banche dati geologiche e geotematiche per la valutazione della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento".

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.