Borsa di studio in Medicina e chirurgia

Scadenza bando: 7 agosto

Scade il 7 agosto il bando per una borsa di studio in Medicina e chirugia riservata agli studenti in possesso della laurea specialistica/magistrale.

L'attività di ricerca verterà sul seguente argomento:

“Texture analysis delle strutture ossee come potenziale strumento per valutare il rischio di fratture da insufficienza nei pazienti trattati con radioterapia pelvica combinata o meno ad ormonoterapia per tumore prostatico”.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.