BCFN Youth Webinars

Primo webinar: “L’agricoltura nel nostro futuro: la voce dei giovani"

23 maggio, ore 16.00

Il 23 maggio si terrà il webinar “L’agricoltura nel nostro futuro: la voce dei giovani", primo di una serie organizzata dalla Fondazione Barilla - Center for Food & Nutrition e dedicata a creare un'ampia discussione tra network di giovani da tutto il mondo, in vista dell'8° International Forum on Food and Nutrition in programma il prossimo dicembre a Milano.

Partecipano al webinar:

Riccardo Valentini , professore di Ecologia forestale e politiche climatiche presso Università della Tuscia - Italia, membro dell’IPCC, Premio Nobel per la Pace 2007 e Membro Advisory Board di BCFN

Nick Jacobs , coordinatore di IPES-Food

Michele Pedrotti , studente PhD presso la Fondazione Edmund Mach and Wageningen University - Olanda, ricercatore BCFN

Francesca Allievi , candidata PhD presso l'University of Turku – Finlandia e ricercatrice BCFN

Moderatore:

Carlo Alberto Pratesi , professore di Sostenibilità presso l'Università degli Studi Roma Tre

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

