Assegni di ricerca biennali e triennali - Regione Toscana

Scade il 19 gennaio 2018 il termine per partecipare al bando di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di 27 assegni di ricerca di durata biennale.

Le domande di ammissione alla selezione devono essere indirizzate al Rettore ed inviate esclusivamente per via telematica:

posta elettronica certificata all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it

oppure:

posta elettronica all'indirizzo assegni-rt@unisi.it

La mail dovrà riportare come oggetto: “Domanda di partecipazione selezione assegno di ricerca Giovanisì”