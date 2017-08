XXV Pontignano Conference - "Liberalism in Crisis?"

Dal 14 al 16 settembre 2017, Certosa di Pontignano

La partecipazione all'evento è su invito diretto da parte del British Council

Si terrà dal 14 al 16 settembre, presso la Certosa di Pontignano, il forum Italia-Gran Bretagna, quest'anno dal titolo "Liberalism in Crisis?".

Il Convegno di Pontignano, organizzato per la prima volta nel 1993, riunisce politici, parlamentari, imprenditori, giornalisti e opinion formers italiani e britannici ed ha come promotori l'ente britannico per le relazioni culturali British Council e l'Ambasciata Britannica in Italia.