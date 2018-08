XXII convegno nazionale di Micologia

Dal 6 all'8 settembre, Aula magna storica del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

Dal 6 all'8 settembre, in Aula magna storica del Rettorato, si terrà il XXII convegno nazionale di Micologia, organizzato dall'Associazione micologica italiana in collaborazione con il dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena e con il gruppo di ricerca del progetto SelPiBioLife (CREA Fl, CREA AA, Compagnia delle Foreste s.r.l., Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, Unione dei Comuni del Pratomagno), che riguarda le pinete di origine artificiale di Pinus nigra.

In occasione del XXII convegno nazionale di Micologia e in relazione alla tematica del progetto SelPiBioLife si terrà una sessione specifica introdotta da una relazione sull’argomento “micoselvicoltura” e un’escursione in una delle aree di studio del progetto SelPiBioLife.

Il programma del convegno e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito web del convegno.