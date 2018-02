Webinars progetto E-WORDS (dipartimento di Scienze politiche e internazionali)

7-8-19 marzo e 13 aprile

La professoressa Alessandra Viviani, docente di Tutela interazionale dei diritti umani, invita tutti gli studenti dell'Università di Siena a partecipare ai webinars del progetto E-WORDS (Europeans Win Ostracism: from Remembrance to a Dialogue Society), a cui si potrà assistere in collegamento web dal Complesso didattico Mattioli.



Questo il calendario dei webinars:

7 marzo, ore 10-12 , "Resistenza – Diritti umani e discriminazione", in collegamento web con l'Università di Sibiu (RO),

, "Resistenza – Diritti umani e discriminazione", in collegamento web con l'Università di Sibiu (RO), 8 marzo, ore 16-18 , "Identità - Diritti umani e discriminazione", in collegamento web con l'Università di Maastricht (NL),

, "Identità - Diritti umani e discriminazione", in collegamento web con l'Università di Maastricht (NL), 19 marzo, ore 13-14.30 , "Identità – Genocidio e campi di concentramento – Resistenza",

, "Identità – Genocidio e campi di concentramento – Resistenza", 13 aprile, ore 10-12, "Genocidio e campi di concentramento – Diritti umani e discriminazione".

Parteciperà agli incontri del 7 e 8 marzo la professoressa Vanda Lamm, dell'Università di Gyor e dell'Accademia ungherese delle scienze.



Gli appuntamenti si inseriscono nell'ambito del modulo tenuto dalla professoressa Viviani e vertono sulle tematiche proprie dei diritti umani e della loro tutela, partendo da una prospettiva storica per giungere all'attualità.

Il progetto E-WORDS è finanziato nell'ambito del programma dell'Unione europea "Europe for Citizens".